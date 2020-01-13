ТОП событий понедельника: конец парламентских каникул в Украине и турецкая разведка в РФ

Эхо катастрофы. Сегодня в рамках заседания комитета по вопросам внешней политики нардепы обсудят катастрофу, которая произошла 8 января с "Боингом" компании "МАУ" и унесла жизни 176 человек. По словам главы комитета Богдана Яременко, избранники народа обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана, а также политику их авиационных властей. Парламентарии подумают над тем, как минимизировать страдания родных и дать им возможность как можно скорее попрощаться с погибшими, тела которых смогут передать после ДНК-экспертиз.

Делегация Турции в РФ. В Москву сегодня, 13 января, прибудут главы МИД и Минобороны Турции. Известно, что Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара встретятся с российскими коллегами для обсуждения как внешнеполитических проблем, так и двусторонних отношений. Ожидается, что в составе турецкой делегации будет руководитель национальной разведки Хакан Фидан.

После каникул. Сегодня впервые в этом году парламентарии соберутся в Раде: в 10:00 состоится утреннее пленарное заседание. На протяжении всего дня будут проходить совещания депутатских фракций и комитетов. В частности, сегодня нардепы обсудят образование и инновации, гуманитарную и информационную политику, здоровье нации и медстрахование.

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