Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине будет преимущественно солнечной, а осадки в виде дождя и мокрого снега возможны лишь в Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу экспертов, январь продолжает радовать нас плюсовой температурой. До 6-ти градусов тепла сегодня ожидается во Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, а также Одессе. На градус прохладнее будет в Киеве, Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Херсоне, Симферополе и других городах (смотри картинку). В Сумах, Харькове, Луганске и Донецке ожидаются минимальные показатели этого дня: от +2-х до +4-х градусов.

Напомним, до конца этой недели существенных изменений в погоде не предвидится.







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