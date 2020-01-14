Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

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Погода в Украине будет преимущественно солнечной, а осадки в виде дождя и мокрого снега возможны лишь в Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.
Согласно прогнозу экспертов, январь продолжает радовать нас плюсовой температурой. До 6-ти градусов тепла сегодня ожидается во Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, а также Одессе. На градус прохладнее будет в Киеве, Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Херсоне, Симферополе и других городах (смотри картинку). В Сумах, Харькове, Луганске и Донецке ожидаются минимальные показатели этого дня: от +2-х до +4-х градусов.
Напомним,
до конца этой недели существенных изменений в погоде не предвидится.
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