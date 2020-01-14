Новые законы и митинги: каким будет этот вторник в Украине

Рада и митинги. Вернувшись после каникул в парламент, сегодня нардепы рассмотрят законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти. Также в повестке дня – проект закона относительно создания Фонда развития предпринимательства и повторное рассмотрение предложений президента Украины о расширении перечня госчиновников. Тем временем под стенами Рады соберутся активисты, которые обещают возобновить ежедневные акции против реформы о рынке земли.

Расследование в Иране. Сегодня в Иране в полном составе заработает Постоянная команда быстрого реагирования, которая состоит из канадских экспертов. Глава МИДа Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Иран выдал практически все необходимые визы, поэтому иностранные специалисты смогут приступить к расследованию катастрофы украинского самолета рейса PS752 уже сегодня. Напомним, наш лайнер со 176 пассажирами и членами экипажа на борту 8 января сбила иранская ракета.

Новые законы. С сегодняшнего дня в силу вступает закон о введении ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде – так называемое "кнопкодавство". Теперь за умышленное голосование депутатом вместо другого парламентария вводится уголовная ответственность: избранникам придется заплатить штраф от 51 до 81 тыс. гривен.

Еще один закон, подписанный президентом, - "О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" - также начинает действовать с этого дня. Документ поможет повысить уровень защиты участников АТО и тех, кто принимал участие в боевых действиях за страну и получил инвалидность. Отныне этим людям положена бесплатная медпомощь в различных медучреждениях страны.

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