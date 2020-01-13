Топ-5 фактов о безвизе с ЕС: украинцам объяснили правила поездок с 2021 года

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Миссия
Украины в Европейском союзе рассказала о главных пяти фактах, которые необходимо
знать украинцам относительно безвизовых поездок в Евросоюз с 2021 года. Об сообщается
на официальной странице миссии в Facebook.
Во-первых,
с 2021 года Евросоюз вводит Европейскую информационную систему авторизации
путешествий ETIAS не только для Украины, но и для других третьих стран, например, Австралии,
Бразилии, Великобритании, Канады, США или Японии. Во-вторых, изменить условия безвизовых поездок решили еще в апреле 2016 года, чтобы
усилить безопасность на внешних границах союза.
В-третьих
отмечается, что с 2021 года поехать в страны-члены ЕС украинцы смогут
только после предварительного разрешения, которое можно получить через онлайн-заявку. В
сообщении отмечают, что авторизацию на путешествие будут выдавать за
несколько минут, если у человека нет предостережений от правоохранительных органов ЕС.
Отметим, что каждое обращение обойдется в семь евро для всех, кроме младших
18-ти и старших 70-ти лет. При этом, авторизация будет действовать три года.
В-четвертых, в случае отказа в авторизации можно подать апелляцию. Отмечается, что ETIAS это не визовая система, а вводится только для урегулирования разрешений на поездки. И в-пятых, система предварительных разрешений должна улучшить безопасность внешних границ ЕС и уменьшить количество отказов гражданам непосредственно при пересечении границы.
Ранее
"Комментарии" рассказывали, что в
"безвизовую копилку" Украины попали еще два государства из Южной
Америки.
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