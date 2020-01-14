Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Госпогранслужбе рассказали, какие страны украинцы стали посещать реже
НОВОСТИ Все новости

В Госпогранслужбе рассказали, какие страны украинцы стали посещать реже

В Госпогранслужбе сообщили, что уменьшился украинско-российский пассажиропоток

сегодня, 13:32
Автор:

• Таисия Ерохина

В 2019 году украинцы меньше пересекали границу с Российской Федерацией, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Так, пассажиропоток на украинско-российской границе уменьшился почти на 10%: в 2018 году границу пересекли более 11 млн человек, а в прошлом – менее 10 млн. В ГПСУ отметили, что именно украинцев пограничники зафиксировали на 800 тысяч меньше – всего 7 млн человек. Кроме того, реже стали посещать Беларусь – пассажиров стало на 9% меньше, и Молдову – на 6,1%.

В ГПСУ рассказали, что на сухопутных участках госграницы Украины пассажиропоток с Европейским союзом в прошлом году оставался на уровне 2018-го. Всего же пределы нашего государства и стран ЕС пересекли свыше 36,7 млн человек.

Всего же в 2019 году украинские пограничники оформили и проверили более 102 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что возросло количество путешествий украинцев на самолетах, а также чаще стали пользоваться морским транспортом. Так, украинцы-путешественники стали на 30% чаще выбирать воздушные поездки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-2019-roci-gromadyani-znachno-menshe-peretinali-kordon-z-Rosiyu-ale-chastishe-podorozhuvali-morem-ta-povitryam/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...