В Госпогранслужбе рассказали, какие страны украинцы стали посещать реже

В 2019 году украинцы меньше пересекали границу с Российской Федерацией, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Так, пассажиропоток на украинско-российской границе уменьшился почти на 10%: в 2018 году границу пересекли более 11 млн человек, а в прошлом – менее 10 млн. В ГПСУ отметили, что именно украинцев пограничники зафиксировали на 800 тысяч меньше – всего 7 млн человек. Кроме того, реже стали посещать Беларусь – пассажиров стало на 9% меньше, и Молдову – на 6,1%.

В ГПСУ рассказали, что на сухопутных участках госграницы Украины пассажиропоток с Европейским союзом в прошлом году оставался на уровне 2018-го. Всего же пределы нашего государства и стран ЕС пересекли свыше 36,7 млн человек.

Всего же в 2019 году украинские пограничники оформили и проверили более 102 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что возросло количество путешествий украинцев на самолетах, а также чаще стали пользоваться морским транспортом. Так, украинцы-путешественники стали на 30% чаще выбирать воздушные поездки.

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