В Госпогранслужбе рассказали, какие страны украинцы стали посещать реже

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В 2019 году украинцы меньше пересекали границу с Российской Федерацией,
чем в предыдущем году. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Так, пассажиропоток на украинско-российской границе уменьшился почти
на 10%: в 2018 году границу пересекли более 11 млн человек, а в прошлом – менее 10 млн.
В ГПСУ отметили, что именно украинцев пограничники зафиксировали на 800 тысяч меньше
– всего 7 млн человек. Кроме того, реже стали посещать Беларусь – пассажиров стало
на 9% меньше, и Молдову – на 6,1%.
В ГПСУ рассказали, что на сухопутных участках госграницы Украины пассажиропоток
с Европейским союзом в прошлом году оставался на уровне 2018-го. Всего же пределы
нашего государства и стран ЕС пересекли свыше 36,7 млн человек.
Всего же в 2019 году украинские пограничники оформили и проверили более
102 млн человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что возросло количество путешествий украинцев на самолетах, а также чаще стали пользоваться морским транспортом. Так, украинцы-путешественники стали на 30% чаще выбирать воздушные поездки.
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