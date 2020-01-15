Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Сегодня аномально теплый январь удивит украинцев еще больше. Согласно прогнозу гидрометцентра, по всей территории страны ожидается солнечная погода без осадков. А в некоторых городах воздух прогреется до 9-ти градусов выше ноля.
Согласно прогнозу, теплее всего будет в западных областях (смотри картинку). Во Львове сегодня ожидается +7+9 тепла, на градус ниже столбики термометров покажут в Ивано-Франковске и Луцке. До +6-ти воздух прогреется в Ужгороде, Черновцах, Житомире, Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе.
В Сумах, Донецке и Харькове максимум этого дня будет +4 градуса, а вот прохладнее всего в Луганске: +1+3 градусов.
Еще несколько дней в Украине сохранится теплая погода, однако уже в
выходные грядут заморозки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости