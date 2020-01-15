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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Согласно прогнозу гидрометцентра, по всей территории страны ожидается солнечная погода без осадков и заморозков

сегодня, 07:30
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня аномально теплый январь удивит украинцев еще больше. Согласно прогнозу гидрометцентра, по всей территории страны ожидается солнечная погода без осадков. А в некоторых городах воздух прогреется до 9-ти градусов выше ноля.

Согласно прогнозу, теплее всего будет в западных областях (смотри картинку). Во Львове сегодня ожидается +7+9  тепла, на градус ниже столбики термометров покажут в Ивано-Франковске и Луцке. До +6-ти воздух прогреется в Ужгороде, Черновцах, Житомире, Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе.

В Сумах, Донецке и Харькове максимум этого дня будет +4 градуса, а вот прохладнее всего в Луганске: +1+3 градусов.

Еще несколько дней в Украине сохранится теплая погода, однако уже в выходные грядут заморозки.
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Источник: https://comments.ua/
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