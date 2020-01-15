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ТОП событий среды: изменения в Налоговом кодексе и обсуждение Ирана в Индии

Сегодня состоится пленарное заседание Верховной Рады, а в Нью-Дели прибудет российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым

сегодня, 07:05
Автор:

• Елена Волкова

Вторая сессия Рады. Сегодня народные избранники вновь соберутся на пленарном заседании. Нардепы рассмотрят проект закона об усовершенствовании законодательной процедуры и изменениях в Налоговый кодекс насчет повышения доступности лекарств, которые закупают за деньги из госказны. Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект об окончательном переходе на электронный документооборот  до 1 сентября 2020 года. После сессии избранники народа продолжат свою работу в комитетах.

Обсудят Иран. Сегодня с рабочим визитом в Нью-Дели прибудет российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Коллега из Индии Субраманиям Джайшанкар сообщил, что они будут говорить о последних событиях на мировой арене и ситуации на Ближнем Востоке, в частности – в Иране.

Праздники. В этот день православные христиане празднуют день Сильвестра, а в Хорватии отмечают День международного признания. Жители Иордании 15 января называют Днем посадки деревьев. А именинники сегодня - Кузьма, Марк, Петр и Сергей.


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Источник: https://comments.ua/
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