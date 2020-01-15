Премьера трейлера комедии «Мой пёс идиот» с Шарлоттой Генсбур

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Его зовут Идиот. И он - очень милый, большой,
грязный, непослушный, сексуально агрессивный бездомный пес. Целых 80 кг
харизмы!
Все начинается, когда писатель Генри находит в
своем саду огромного глуповатого и наглого пса и решает усыновить его. Эта
неожиданная дружба поколеблет привычный баланс дома, и вдохновит супругов
начать все сначала.
Милая романтическая комедия по одноименной книге-бестселлере Джона Фанте не оставит никого равнодушным. Гарантируем, Вы влюбитесь в этого мимимишного пса.
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