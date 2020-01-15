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В прокат выходит главная комедия зимы «Кто тебе доктор?»

С 16 января в прокат выходит самая смешная комедия этой зимы «Кто тебе доктор?»

сегодня, 13:44
Автор:

• Зинченко Павел

Ульяна Супрун настаивает, что у каждого должен быть семейный доктор. Вы уже точно знаете, кто ваш? Поскольку по сюжету этой комедии, у дежурного врача накануне Рождества прихватило поясницу, и, чтобы не оставить пациентов без помощи во время праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера с Uber ходить на вызовы вместо себя. Это смешно до слёз!

Образ курьера на экране воплощает супер звезда французской комедии Хаким Джемиль – юморист, который стал известен благодаря многочисленным видео на YouTube  и персональным шоу на ТВ.


"Кто тебе доктор?" в кино с 16 января!

Билеты можно приобрести здесь: https://kino-teatr.ua/uk/film-shows/docteur-51564.phtml


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Источник: https://comments.ua/
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