В прокат выходит главная комедия зимы «Кто тебе доктор?»

Ульяна Супрун настаивает, что у каждого должен быть семейный доктор. Вы уже точно знаете, кто ваш? Поскольку по сюжету этой комедии, у дежурного врача накануне Рождества прихватило поясницу, и, чтобы не оставить пациентов без помощи во время праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера с Uber ходить на вызовы вместо себя. Это смешно до слёз!



Образ курьера на экране воплощает супер звезда французской комедии Хаким Джемиль – юморист, который стал известен благодаря многочисленным видео на YouTube и персональным шоу на ТВ.





"Кто тебе доктор?" в кино с 16 января!

Билеты можно приобрести здесь: https://kino-teatr.ua/uk/film-shows/docteur-51564.phtml

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