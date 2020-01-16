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Прогноз погоды: что покажут термометры в Украине сегодня

Синоптики рассказали, в каких регионах будет теплее и прохладнее всего

сегодня, 07:35
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня по всей стране ожидается солнце и плюсовая температура, однако будет чуть прохладнее, чем вчера. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, минимальные отметки этого дня ожидаются в Киеве, где столбики термометров покажут +1+3 градуса.

В других регионах будет немного теплее (смотри иллюстрацию). Так, в Днепре, Полтаве, Харькове, Донецке и Луганске ожидается от 2-х до 4-х градусов выше ноля. На градус теплее прогнозируют погоду в Чернигове, Сумах, Запорожье, Черкассах, Николаеве и Херсоне. Максимум этого дня синоптики прочат югу и западу. Так, в Симферополе воздух прогреется до +7-ми, а во Львове и Ивано-Франковске ожидается +6+8 градусов тепла.

Порывы ветра сегодня составят 5-10 метров в секунду. Существенного похолодания до конца этой недели синоптики не прогнозируют.
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Источник: https://comments.ua/
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