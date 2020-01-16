ТОП событий четверга: собрание глав МИД в Лондоне из-за Ирана и жалобы на ополченцев в Минске

Во избежание авиатрагедий. Сегодня в Лондоне соберется группа координации и реагирования, возглавляемая министрами иностранных дел стран, чьи граждане погибли в катастрофе под Тегераном. Напомним, в "Боинг" компании "МАУ" с жителями Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Швеции, Афганистана и Германии на борту попала иранская ракета, в результате чего все 176 человек разбились. В Лондоне главы МИД обсудят ситуацию и разработают алгоритм действий, чтобы в будущем подобные катастрофы не повторялись.

Заседание ТКГ. 16 января в Минске состоится первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по военному конфликту на Донбассе. Известно, что два дня назад представитель нашей страны в ТКГ Леонид Кучма встретился с новоиспеченным представителем главы ОБСЕ и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Кучма рассказал о том, что ополченцы нарушают режим тишины, и выразил надежду, что это заседание приблизит Украину к миру.

Верховная Рада. На сегодняшней сессии нардепы будут утверждать план работы на грядущую неделю. В частности, планируется включить в повестку дня законопроекты, которые позволят "Укравтодору" привлекать дополнительное финансирование с внешних рынков. Более того, бюджет на дороги могут увеличить на 20 млрд грн. Избранники народа также намерены проголосовать во втором чтении за изменения в Налоговый кодекс. Если законопроект одобрят, сигареты могут подорожать на 15%.

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