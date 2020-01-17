Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Сегодняшний день продолжает традицию аномально теплого января. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, столбики термометров 17 января будут показывать плюсовые отметки, день будет солнечным, а порывы ветра составят 3-8 метров в секунду.

Метеорологи говорят, что прохладнее всего – до +3-х тепла – будет в Киеве, Ровно и Луганске. На градус теплее ожидается в Чернигове, Сумах, Харькове, Донецке, Запорожье, Черкассах, а также Одессе, Херсоне и других городах (смотри иллюстрацию). +3+5 градусов прогнозируют для таких региональных центров, как Николаев, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий. Теплее всего будет в Ужгороде: обещают, что здесь воздух прогреется до 8 градусов выше ноля.

На этой неделе синоптики не прогнозируют существенных изменений в погоде, как и осадков. Однако на следующей возможно небольшое похолодание.









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