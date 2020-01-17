ТОП событий пятницы: час вопросов к правительству и новые законы

Час вопросов в Раде. Сегодняшнее заседание народных избранников стартует с часа вопросов к правительству, во время которого должны заслушать министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко насчет трагедии с украинским лайнером в Иране. Во втором чтении парламентарии будут рассматривать законопроект об уголовной ответственности для "воров в законе". В первом чтении - закон о ВАКС и усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Митинг аграриев. Пока в парламенте будут голосовать за или против законопроектов, под стенами Рады вновь соберутся аграрии и активисты, бастующие против принятия закона о рынке земли. Акции возобновились с 14 января, когда депутаты вернулись с "каникул". В полиции говорят, что их сотрудники будут дежурить у стен ВР в усиленном режиме и призывают митингующих не нарушать порядок.

Новые-старые лица в правительстве РФ. Сегодня, 17 января, вечером после недавнего роспуска правительства и новых назначений в России состоится встреча зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и новоиспеченного премьер-министра Михаила Мишустина. О чем будут говорить политики, пока не сообщают.

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