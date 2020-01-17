Суд арестовал сотни миллионов гривен окружения Януковича

Суд наложил арест на 247 млн грн, которые принадлежат окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Средства были арестованы в рамках уголовного производства по отмыванию доходов от финансовых операций. Арест наложили еще 13 января, а уже 16-го деньги были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В данный момент следователи изучают законность нахождения средств ПАО "Всеукраинский банк развития" на счетах "Международного инвестиционного банка" и устанавливают причастных к этому решению.

Как сообщал портал "Комментарии", Швейцария заморозила активы бывшего президента Виктора Януковича и людей из его окружения еще на год.

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