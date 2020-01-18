Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в выходные

Сегодня и завтра в Украине прогнозируют незначительное похолодание. Согласно информации Украинского гидрометцентра, минусовых отметок не предвидится, однако в некоторых регионах температура упадет до нуля (смотри картинку).

Так, прохладнее всего 18 января будет в Киеве и Ужгороде: здесь столбики термометров покажут 0+2 градуса. Чуть теплее будет в Черкассах, Полтаве, Запорожье, Донецке и Луганске, где температура будет колебаться от +1-го до +3 градусов тепла. +2+4 прогнозируют в Чернигове, Сумах, Харькове, Николаеве, Херсоне, Симферополе, а также практически всех областных центрах Западной Украины. Осадков, как и в прошлые дни, ни сегодня, ни завтра не предвидится: синоптики прочат солнечную погоду, которая в ближайшие несколько дней не изменится.







В воскресенье столбики термометров покажут примерно такие же цифры, как и в субботу. В некоторых регионах будет на градус прохладнее.



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