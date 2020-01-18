Стало известно, сколько украинцев готовы выходить на акции протестов: опрос

48% украинцев заявили о готовности к участию в акциях социального протеста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 1-12 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, не собираются участвовать в каких-либо акциях массового протеста 49%, такое же число было и в 2018 году. А вот готовы выходить на протестные акции 48% взрослых жителей Украины, тогда как в 2018 году - число составляло 44%. При этом, количество желающих принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях практически не изменилось и равно 11%. А сторонников несанкционированных митингов и демонстраций даже несколько поубавилось - с 4% до 2%. Как и до этого, больше всего опрошенных не против такого формата социального протеста как участие в избирательной компании - 34%. Ко сбору подписей под коллективными обращениями готовы 16% участников опроса.

При этом, не готовы к акциям протеста 61% жителей западных областей страны и 39% - восточных. В Центре и на Юге ситуации схожие: 46% и 45% соответственно.

Ранее "Комментарии" информировали, что Парижский Лувр закрыли из-за протестов.

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