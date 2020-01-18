Стало известно, сколько украинцев готовы выходить на акции протестов: опрос

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48% украинцев заявили о готовности к
участию в акциях социального протеста. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного 1-12 декабря Киевским международным
институтом социологии (КМИС).
Так, не собираются участвовать в каких-либо
акциях массового протеста 49%, такое же число было и в 2018 году. А вот готовы
выходить на протестные акции 48% взрослых жителей Украины, тогда как в 2018
году - число составляло 44%. При этом, количество желающих принять участие в санкционированных
митингах и демонстрациях практически не изменилось и равно 11%. А сторонников несанкционированных митингов и демонстраций даже несколько поубавилось - с 4%
до 2%.
При этом, не готовы к акциям протеста 61% жителей западных областей страны и 39% - восточных. В Центре и на Юге ситуации схожие: 46% и 45% соответственно.
Ранее "Комментарии" информировали, что Парижский
Лувр закрыли из-за протестов.
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