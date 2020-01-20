Ланч для глав МИД и налоговая реформа в Украине: ТОП событий понедельника

Конфликт на Ближнем Востоке. Сегодня в Берлине состоится заседание, в котором примут участие главы МИД 28 стран-участниц ЕС. Планируется, что дипломаты обсудят итоги конференции по Ливии, которая прошла накануне, а также спрогнозируют возможные действия для деэскалации на Ближнем Востоке. Планируется, что некоторые важные вопросы главы МИД обсудят за ланчем – то есть итогового документа по данному вопросу не будет.

Визит ОБСЕ. В Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама. Согласно программе визита, сегодня он должен встретиться с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. О чем будут говорить чиновники, станет известно по итогам общения на совместной пресс-конференции.

Налоговая реформа. Сегодня должна стартовать работа над разработкой законов о налоговой реформе. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, первым делом состоится заседание рабочей группы по выработке налоговой реформы, после чего в правительстве хотят провести аудит налоговой системы Украины. По его итогам эксперты выступят с предложениями налоговой реформы к бизнесу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!