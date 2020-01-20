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Ланч для глав МИД и налоговая реформа в Украине: ТОП событий понедельника

Сегодня в стране с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама, который встретится с Вадимом Пристайко

сегодня, 07:05
Автор:

• Елена Волкова

Конфликт на Ближнем Востоке. Сегодня в Берлине состоится заседание, в котором примут участие главы МИД 28 стран-участниц ЕС. Планируется, что дипломаты обсудят итоги конференции по Ливии, которая прошла накануне, а также спрогнозируют возможные действия для деэскалации на Ближнем Востоке. Планируется, что некоторые важные вопросы главы МИД обсудят за ланчем – то есть итогового документа по данному вопросу не будет.

Визит ОБСЕ. В Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама. Согласно программе визита, сегодня он должен встретиться с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. О чем будут говорить чиновники, станет известно по итогам общения на совместной пресс-конференции.

Налоговая реформа. Сегодня должна стартовать работа над разработкой законов о налоговой реформе. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, первым делом состоится заседание рабочей группы по выработке налоговой реформы, после чего в правительстве хотят провести аудит налоговой системы Украины. По его итогам эксперты выступят с предложениями налоговой реформы к бизнесу.


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Источник: https://comments.ua/
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