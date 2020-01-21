Сделать русский язык официальным в отдельных регионах не против 15% украинцев, - опрос

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Мнение о свободном использовании русского языка в частной жизни, когда украинский остается единственным
государственным, поддерживают 69% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда
"Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы "Центра Разумкова", проведенного
13-18 декабря 2019 года.
Так, сторонников предоставления
русскому языку статуса официального в отдельных регионах Украины есть 15%, а вот
признание вторым государственным поддержали – 12%. Отметим, что ответы различаются по
региональному распределению. В западных
областях статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают
лишь 4%, а как второго государственного – менее 1%. В центральном регионе за статус
русского для регионов выступили 12%, а государственным сделать не против 4%. На
юге показатели составляют 27% (региональный статус) и 14% (второй официальный). В
восточной части страны числа выше: 24% выступают за предоставление русскому официального
статуса в регионах, а 31% - не против сделать государственным наряду с украинским.
Отметим, что украинский язык
является важным атрибутом независимости Украины для 81% опрошенных граждан. Причем
так считает большинство во всех регионах Украины: запад (95%), центр (86%), юг
(71%), восток (64%).
Более того, 80% участников
опроса выступили за то, чтобы все руководители государства и госслужащие в
рабочее время общались на государственном языке. А 79% граждан хотят, чтобы в СМИ по крайней мере
половина наполнения была на украинском языке.
Ранее "Комментарии" писали, что
вся реклама теперь будет на украинском языке.
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