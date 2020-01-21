Сделать русский язык официальным в отдельных регионах не против 15% украинцев, - опрос

Мнение о свободном использовании русского языка в частной жизни, когда украинский остается единственным государственным, поддерживают 69% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы "Центра Разумкова", проведенного 13-18 декабря 2019 года.

Так, сторонников предоставления русскому языку статуса официального в отдельных регионах Украины есть 15%, а вот признание вторым государственным поддержали – 12%. Отметим, что ответы различаются по региональному распределению. В западных областях статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а как второго государственного – менее 1%. В центральном регионе за статус русского для регионов выступили 12%, а государственным сделать не против 4%. На юге показатели составляют 27% (региональный статус) и 14% (второй официальный). В восточной части страны числа выше: 24% выступают за предоставление русскому официального статуса в регионах, а 31% - не против сделать государственным наряду с украинским.

Отметим, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины для 81% опрошенных граждан. Причем так считает большинство во всех регионах Украины: запад (95%), центр (86%), юг (71%), восток (64%).

Более того, 80% участников опроса выступили за то, чтобы все руководители государства и госслужащие в рабочее время общались на государственном языке. А 79% граждан хотят, чтобы в СМИ по крайней мере половина наполнения была на украинском языке.

Ранее "Комментарии" писали, что вся реклама теперь будет на украинском языке.

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