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Прогноз погоды: где в Украине сегодня ждать мокрый снег и сильный ветер

Сегодня и завтра синоптики обещают сильный ветер до 12 метров в секунду, а также осадки в виде мокрого снега

22 января 2020, 07:35
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня в некоторых украинских городах грядет незначительное потепление. Кроме того, синоптики советуют запастись зонтами, ведь практически по всей стране прогнозируют снег с дождем.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, теплее всего 22 января будет в Одессе: столбики термометров здесь подымутся до семи градусов тепла. +4+6 прогнозируют в Симферополе и Николаеве, а также Черновцах, на градус ниже – в Запорожье, Ужгороде, Хмельницком и Виннице.

Показатели в +2+4 градуса будут преобладать в Украине сегодня. Такую температуру метеорологи прочат Львову, Луцку, Житомиру, Харькову, Донецку и другим городам (смотри иллюстрацию). А прохладнее всего – до 3-х тепла - будет в Киеве, Полтаве, Луганске и Херсоне.

Сегодня и завтра синоптики обещают сильный ветер до 12 метров в секунду, а также осадки в виде мокрого снега. В пятницу ветер должен утихнуть, а на смену осадкам – прийти сухая погода.
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Источник: https://comments.ua/
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