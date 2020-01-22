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Выступление Зеленского в Давосе и экстренное заседание из-за нового вируса: какой будет эта среда

Выступление лидера Украины на Всемирном экономическом форуме состоится в 17:15 по Киеву

22 января 2020, 07:05
Автор:

• Елена Волкова

Выступление Зеленского в Швейцарии. В Давос, где вчера стартовал Всемирный экономический форум, сегодня прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что глава нашего государства станет спикером: его выступление продлится около получаса и начнется в 17:15 по киевскому времени. Кроме того, Зеленский проведет несколько встреч с лидерами других государств, после чего отправится в Израиль на Всемирный форум Холокоста.

Борьба с новым вирусом. В среду, 22 января, состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения. Ученые и медики соберутся в связи с опасной ситуацией в Китае, где от пневмонии в результате неисследованного коронавируса скончалось уже четыре человека и заболело около 300. Эксперты определят, является ли эта вспышка проблемой международного уровня, и выработают рекомендации по борьбе с новым вирусом.


Пенсии в Украине. Пока за рубежом будут решать проблемы мирового масштаба, в Украине состоится "круглый стол", организованный комитетом соцполитики и защиты прав ветеранов. Нардепы, а также представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека и пенсионного фонда обсудят регулирование трех колонн пенсионного обеспечения украинцев в 2020 году.


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Источник: https://comments.ua/
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