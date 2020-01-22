На Певческом поле отметят Китайский Новый год

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Гостям обещают грандиозное световое шоу и фаер батлы между командами из разных уголков страны. Изюминкой празднования будет огненный орган - единственный в Украине и уникальный в мире!
Также посетителей ждут 30 гигантских
инсталляций, которые создадут волшебную атмосферу праздника: терракотовая армия
и великая китайская стена, подводный мир, персонажи древних китайских сказок, китайский
зоопарк, фламинго, панды, гигантские цветы, аллея влюбленных и многое другое.
Фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года, продлится до 23 февраля. В программе мероприятия: захватывающее шоу китайских артистов циркового жанра; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайским рестораном и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров; тематические мастер-классы.
По словам организаторов, каждый посетитель фестиваля сможет прикоснуться к традициям и культуре Китая, а также найти здесь развлечения на свой вкус.
Где: Певческое поле (Лаврская, 33)
Когда: с 16.00- 22.00
Билеты можно приобрести в кассах или
на официальном сайте фестиваля chinafest.com.ua
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