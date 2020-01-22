Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события На Певческом поле отметят Китайский Новый год
НОВОСТИ Все новости

На Певческом поле отметят Китайский Новый год

24 января на территории столичного Певческого поля состоится торжественное празднование Китайского Нового года, в рамках Новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной»

22 января 2020, 14:40
Автор:

• Комментарии

Гостям обещают грандиозное световое шоу и фаер батлы между командами из разных уголков страны. Изюминкой празднования будет огненный орган - единственный в Украине и уникальный в мире!

Также посетителей ждут 30 гигантских инсталляций, которые создадут волшебную атмосферу праздника: терракотовая армия и великая китайская стена, подводный мир, персонажи древних китайских сказок, китайский зоопарк, фламинго, панды, гигантские цветы, аллея влюбленных и многое другое.

Фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года, продлится до 23 февраля. В программе мероприятия: захватывающее шоу китайских артистов циркового жанра; развлекательные зоны для взрослых и детей; фуд-зона с китайским рестораном и чайная церемония; праздничная ярмарка сувениров; тематические мастер-классы.

По словам организаторов, каждый посетитель фестиваля сможет прикоснуться к традициям и культуре Китая, а также найти здесь развлечения на свой вкус.

Где: Певческое поле (Лаврская, 33)

Когда: с 16.00- 22.00

Билеты можно приобрести в кассах или на официальном сайте фестиваля chinafest.com.ua


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...