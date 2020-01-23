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Прогноз погоды на сегодня: где в Украине ждать мороз и дожди

Во многих городах сегодня пройдет снег с дождем, а порывы ветра составят до 12 метров в секунду

сегодня, 07:30
Автор:

• Елена Волкова

В Украину пришло несущественное похолодание, а также осадки, которые охватят северную, центральную, южную и восточную части страны. Как сообщают в Украинском гидрометцентре, во многих городах сегодня пройдет снег с дождем, а порывы ветра составят до 12 метров в секунду.

Согласно прогнозу, минусовые отметки днем возможны в Сумах (до -2 градусов), а также Киеве – до -1 градуса. До 2-х тепла воздух прогреется в большинстве региональных центров: Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре, Полтаве, Чернигове, Тернополе, Виннице и других (смотри иллюстрацию). Во Львове столбики термометров покажут +1+3, как в Николаеве и Херсоне. Максимум этого дня ожидается в Одессе: здесь прогнозируют до 5-ти тепла.

Уже с завтрашнего дня метеорологи прочат сухую погоду, а дождь и снег возможны на следующей неделе.
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Источник: https://comments.ua/
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