Завтрак в Давосе с Гончаруком и возможная встреча Зеленского с Путиным в Израиле: ТОП событий четверга

Украинский завтрак. Сегодняшнее утро в Давосе (Швейцария) в рамках Всемирного экономического форума начнется с традиционного украинского завтрака. В 7:00 по местному времени в отеле "Моросани" соберутся политики и бизнесмены со всего мира, а с торжественным обращением выступит премьер-министр Алексей Гончарук. На ежегодном мероприятии, согласно программе, пройдет дискуссия о новой реальности, в которую окунется Украина в 2020 году.

Президенты в Израиле. Владимир Зеленский, который вчера был одним из спикеров в Давосе, сегодня примет участие в другом форуме - памяти жертв Холокоста в Израиле. Президент Украины пробудет в Иерусалиме сегодня и завтра, и в программе визита – несколько важных встреч с израильскими политиками. Примечательно, что в форуме также примет участие и лидер РФ Владимир Путин. Впрочем, в официальной встрече с украинским гарантом в Кремле отказали: дескать, у Путина запланировано много встреч, и времени на общение с Зеленским не хватит. Впрочем, их встреча все же может состояться, однако не будет носить официальный характер.



Праздники. Сегодня в мире отмечают несколько праздников. Православные почитают святителя Григория, епископа Нисского, а также память Пратулинских мучеников. Кроме того, 23 января считается Днем каллиграфии. А именинники сегодня - Анатолий, Антип, Арсен, Арсений, Григорий. Также не забудьте поздравить Дометиана, Зиновия, Макара, Маркиана, Павла и Петра.

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