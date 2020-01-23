Индекс восприятия коррупции: Украина вернулась на уровень 2017 года

Согласно Индексу восприятия коррупции-2019, Украина получила 30 баллов из 100 максимальных, что соответствует 126 позиции из 180 стран в рейтинге. Об этом сообщается на сайте Transparency International Ukraine.

Так, по сравнению с прошлым годом результат ухудшился на два балла и соответствует показателю 2017 года. Наибольшее число рисков зафиксировано в сфере бизнеса. Однако сообщается, что когда в стране усиливаются антикоррупционные меры, то уровень индекса может понижаться из-за разоблачения значительного количества случаев коррупции.

Отмечается, что среди стран-соседей Украина опережает только Россию (28 баллов). Другие приграничные к нашей страны имеют лучший результат: у Польши – 58 баллов, Словакии - 50, Беларуси – 45, Румынии - 44, Венгрии - 44, Молдовы - 32.

Лидерство индекса получили сразу две страны с суммой в 87 баллов - Новая Зеландия и Дания. Добавим, что топ-10 формируют преимущественно страны Западной и Северной Европы. Завершают рейтинг Сомали, Южный Судан и Сирия. А наиболее положительная динамика зафиксирована в Армении – страна имеет показатель в 42 балла, что больше на семь от предыдущего года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах Международного рейтинга демократии за 2019 год, где Украина улучшила свой результат.

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