Индекс восприятия коррупции: Украина вернулась на уровень 2017 года

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Согласно Индексу восприятия
коррупции-2019, Украина получила 30 баллов из 100 максимальных, что соответствует 126
позиции из 180 стран в рейтинге. Об этом сообщается на сайте Transparency
International Ukraine.
Так, по сравнению с прошлым годом результат ухудшился на два балла и соответствует показателю 2017 года. Наибольшее число рисков зафиксировано в сфере бизнеса. Однако сообщается, что когда в стране усиливаются антикоррупционные меры, то уровень индекса может понижаться из-за разоблачения значительного количества случаев коррупции.
Отмечается,
что среди стран-соседей Украина опережает только Россию (28 баллов). Другие
приграничные к нашей страны имеют лучший результат: у Польши – 58
баллов, Словакии - 50, Беларуси – 45, Румынии - 44, Венгрии - 44, Молдовы -
32.
Лидерство индекса получили
сразу две страны с суммой в 87 баллов - Новая Зеландия и Дания. Добавим, что
топ-10 формируют преимущественно страны Западной и Северной Европы. Завершают
рейтинг Сомали, Южный Судан и Сирия. А наиболее положительная динамика
зафиксирована в Армении – страна имеет показатель в 42 балла, что больше на семь от
предыдущего года.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал о результатах Международного рейтинга демократии за 2019 год, где Украина
улучшила свой результат.
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