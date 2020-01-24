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Погода в Украине сегодня: синоптики рассказали, кому ждать настоящую зиму, а кому - "весну"

Уже завтра, согласно прогнозу, ветер поутихнет, и с каждым днем будет становиться теплее

сегодня, 07:35
Автор:

• Елена Волкова

Сегодняшний день в Украине будет солнечным и без минусовых отметок. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, практически по всей стране ожидается сухая погода, кроме востока, где возможен небольшой снег (смотри иллюстрацию).

По информации синоптиков, теплее всего сегодня будет на западе и юге. Так, в Одессе, а также Ивано-Франковске, Львове и Тернополе воздух прогреется до +7 градусов. Чуть прохладнее (+4+6) ожидается в Николаеве, Луцке и Хмельницком. В других региональных центрах будет прохладнее: до 4-х тепла термометры покажут в Херсоне, Симферополе, Запорожье и Виннице. Холоднее всего будет в Харькове и Луганске: от 0 до +2-х градусов. В этих двух городах, а также Сумах и Донецке возможен небольшой снег. В Киеве сегодня тоже прогнозируют осадки, а  максимальная температура составит +3 тепла.

Уже завтра ветер поутихнет, и с каждым днем будет становиться теплее.
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Источник: https://comments.ua/
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