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ТОП событий пятницы: встретится ли Зеленский с Путиным "на ногах"

Сегодня нардепы и министры будут говорить о состоянии железных дорог в Украине

24 января 2020, 09:05
Автор:

• Елена Волкова

Форум в Швейцарии. Сегодня в 12:00 состоится церемония закрытия Всемирного экономического форума, который стартовал 21 января и главной темой которого в этом году стало формирование капитализма. Известно, что в Давосе приняли 3000 гостей со 117 стран мира. Вчера утром состоялся "Украинский завтрак", на котором выступил премьер Алексей Гончарук, а сегодня продолжит работу так называемый "Украинский дом". Среди его спикеров - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, режиссер Олег Сенцов, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и другие.

Визит в Израиль. 24 января президент Владимир Зеленский продолжает пребывать в рамках рабочей поездки в Израиле. Помимо участия во Всемирном форуме Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, глава Украины встретится с представителями израильских деловых кругов. Известно, что в Израиле также продолжает находиться президент РФ Владимир Путин, об официальной встрече с которым договориться не удалось. Впрочем, в Кремле не исключают, что лидеры государств могут поговорить неофициально – "на ногах".

Железная дорога. Сегодня в полдень в Верховной Раде состоится расширенное заседание МФО на тему "Развитие современных рыночных отношений в сфере энергетической, экологической и транспортной инфраструктуры для построения успешного европейского государства". Нардепы, премьер, министры финансов, экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а также руководство СБУ, Нацбанка и члены правления "Укрзализныци" будут говорить о состоянии локомотивного хозяйства, экологической и техногенной безопасности на железных дорогах нашей страны.

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Источник: https://comments.ua/
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