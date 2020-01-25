Сенцов в ООН призвал бороться за освобождение украинских политзаключенных

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Бывший пленник Кремля
Олег Сенцов, во время круглого стола в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, призвал
международных партнеров Украины продолжать борьбу за освобождение украинских
политических заключенных, которые находятся за стенками Кремля. Об этом
сообщает "Укринформ".
"Украина и ее
международные партнеры должны продолжать бороться за наших людей, которые
содержатся в тюрьмах как в оккупированном Крыму, так и на территории России", —
сказал Сенцов.
По его словам, несмотря
на несколько обменов, украинцы все еще "остаются в тюрьмах Крыму и в России".
Он также уточнил, что ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму "ужасная и продолжает ухудшаться".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крымский кинорежиссер и лауреат премии академика Дмитрия Сахарова "За свободу мысли" Олег Сенцов обеспокоен задержанием группы ветеранов и волонтеров АТО, которых подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в июле 2015 года. "Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошникив и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это предательство", - написал он на своей странице в Facebook.
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