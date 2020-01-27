Прогноз погоды в Украине: грядут дожди в режиме нон-стоп

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Сегодня во всех регионах погода будет солнечной и с плюсовыми отметками на термометрах. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, днем порывы ветра достигнут 10 метров в секунду, однако в некоторых городах воздух прогреется до весенних показателей +8 градусов.
Теплее всего в этот день будет на юге: максимальные для сегодняшнего дня 8 тепла ожидаются в Симферополе, на градус меньше – в Николаеве. Погода +4+6 сегодня ожидается в Херсоне и Одессе. Столько же прогнозируют в Днепре и Виннице, +3+5 – в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Житомире, Черкассах, Запорожье и других городах (смотри иллюстрацию). Прохладнее всего сегодня будет в Чернигове, Сумах и Харькове: здесь ожидается +1+3 градусов.
Завтра,
согласно прогнозу, осадков не предвидится. Однако уже со среды грядет усиление
ветра и непрекращающиеся дожди с мокрым снегом.
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