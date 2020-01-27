ТОП событий понедельника: встреча Зеленского и Дуды в Польше и суд над российским политиком в Украине

Рабочая поездка президента. Со вчерашнего дня Владимир Зеленский продолжает пребывать в Польше, куда он отправился с рабочим визитом по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Сегодня лидер Украины должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудить двусторонние отношения стран.

Дела Труханова и российского политика. Сегодня в Высшем антикоррупционном суде будут рассматривать жалобу спецпрокуратуры на оправдательный приговор, который вынесли мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о присвоении 92 млн грн. Тем временем в Киеве рассмотрят обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины, которое объявили члену российской партии "Единая Россия" и участнику незаконной организации "Автоканал Севастополя" Игорю Кучерявому. Задержали подозреваемого на границе с Крымом: мужчина пытался попасть в Украину, чтобы получить загранпаспорт.

Какой сегодня день. Уже 15 лет кряду во всем мире 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников нацистского концлагеря "Освенцим", где погибло до 4 млн человек. Именинники этого дня – Агния, Адам, Андрей, Аристарх, а также Вениамин, Давид и Иван. Также не забудьте поздравить Илью, Иосифа, Макара, Марка, Моисея, Нину, Павла, Сергея и Степана.

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