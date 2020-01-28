Синоптики рассказали, когда в Украине на смену дождям придет снег

Сегодняшний день станет началом этапа затяжных дождей в Украине. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, 28 января будет пасмурным, а осадки возможны в региональных центрах по всей стране (смотри иллюстрацию).

Так, снег с дождем сегодня настигнут Ужгород. В Луцке, Ивано-Франковске и Тернополе прогнозируют небольшие дожди, как и в Одессе, Херсоне, Николаеве и Симферополе. При этом на юге температура достигнет 8-ми тепла, а на западе столбики термометров покажут на градус меньше. Осадки сегодня прогнозируют в Кропивницком, Запорожье, Днепре и Донецке, температура в которых будет колебаться от +2- до +5-ти градусов. Прохладнее, но без дождей сегодня будет в Сумах, Харькове и Луганске: +2+4 градуса. В Киеве сегодня будет пасмурно, а воздух прогреется до 6-ти тепла.

С завтрашнего дня возможно похолодание, а также усиление ветра до 12 метров в секунду. В четверг температура упадет о 2-х мороза, и синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Но уже на следующий день в Украине вновь потеплеет, и до конца недели и днем, и ночью будут лить дожди.







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