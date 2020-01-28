ТОП событий вторника: "промышленный безвиз" для Украины и старт массовой эвакуации из Китая

Новый "безвиз". Сегодня, 28 января, состоится заседание Совета ассоциации "Украина - ЕС", на котором представители нашей страны будут отстаивать "промышленный безвиз", а также энергетическую интеграцию. Чиновники надеются, что благодаря новым сделкам украинцы смогут получать дешевую энергию.

Заседание НБУ. Сегодня совет Нацбанка рассмотрит проблемы кредитования в Украине. На заседании также будут говорить о мерах, которые правление НБУ предприняло после проверки Счетной палатой выполнения сметы админрасходов центробанка, а также о работе аудиторского комитета.

Массовая эвакуация. С сегодняшнего дня страны начинают эвакуировать своих граждан из закрытого китайского города Ухань, где вспыхнул новый коронавирус. Известно, что город блокирован для въезда и выезда из-за неисследованного до сих пор вируса, который унес жизни более 80 человек. О намерении вернуть своих граждан домой заявили Франция, Италия, Австралия и другие страны. Сегодня свой самолет в Ухань отправит Япония, которая намерена эвакуировать более 400 человек.

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