Ученые обнаружили удивительно горячую экзопланету

Планета KELT-9b, которая находится на расстоянии около 670 световых лет, настолько раскалена, что в ее атмосфере расщепляются молекулы водорода. Температура на ее дневной стороне может достигать 4600 K, что делает ее горячей, чем звезды спектрального класса M, а также некоторые звезды спектрального класса K.



Исследователи обнаружили, что одна и та же сторона планеты всегда обращена к своей звезде. Это привело к тому, что молекулы водорода расщепляются на куски, а затем перетекают на ночную сторону и снова превращаются.



Меган Мэнсфилд, аспирант Университета Чикаго и ведущий автор исследования сообщила, что такая планета настолько экстремальна по температуре, что процессы там отличаются от множества других экзопланет. Атмосфера KELT-9b перетекает из одной части планеты в другую. Скорость ветра на ней могла бы достигать 60 километров в секунду, но из-за распада молекул водорода этого не происходит.



Команда наблюдала за KELT-9b на космическом телескопе NASA Spitzer, который предназначен для обнаружения инфракрасного излучения.



Это исследования впервые позволило выявить железо в атмосфере экзопланеты. Несмотря на то, что металл широко распространен во всей вселенной, он имеет высокую температуру плавления и, следовательно, обычно встречается не в виде газа.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", в феврале мимо Земли пролетит астероид.



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