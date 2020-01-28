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Ученые обнаружили удивительно горячую экзопланету

Исследователи обнаружили, что одна и та же сторона планеты всегда обращена к своей звезде

сегодня, 10:29
Автор:

• Олеся Солдатенко

Планета KELT-9b, которая находится на расстоянии около 670 световых лет, настолько раскалена, что в ее атмосфере расщепляются молекулы водорода. Температура на ее дневной стороне может достигать 4600 K, что делает ее горячей, чем звезды спектрального класса M, а также некоторые звезды спектрального класса K.

Исследователи обнаружили, что одна и та же сторона планеты всегда обращена к своей звезде. Это привело к тому, что молекулы водорода расщепляются на куски, а затем перетекают на ночную сторону и снова превращаются.

Меган Мэнсфилд, аспирант Университета Чикаго и ведущий автор исследования сообщила, что такая планета настолько экстремальна по температуре, что процессы там отличаются от множества других экзопланет. Атмосфера KELT-9b перетекает из одной части планеты в другую.  Скорость ветра на ней могла бы достигать 60 километров в секунду, но из-за распада молекул водорода этого не происходит.

Команда наблюдала за KELT-9b на космическом телескопе NASA Spitzer, который предназначен для обнаружения инфракрасного излучения.

Это исследования впервые позволило выявить железо в атмосфере экзопланеты. Несмотря на то, что металл широко распространен во всей вселенной, он имеет высокую температуру плавления и, следовательно, обычно встречается не в виде газа.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в феврале мимо Земли пролетит астероид.


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Источник: https://www.newsweek.com/planet-hot-molecules-own-atmosphere-ripped-apart-1484151
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