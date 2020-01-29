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План обмена пленными с Россией и "сделка века": какой будет эта среда

В Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, а премьер-министр Израиля летит в Москву

сегодня, 07:35
Автор:

• Елена Волкова

ТКГ по Донбассу. Сегодня в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Предполагается, что стороны обсудят возможность очередного обмена пленными в России и на оккупированных территориях ОРДЛО. В повестке дня - множество гуманитарных вопросов,  в том числе обмен удерживаемыми лицами, а также доступ к людям, нуждающимся в помощи.

"Сделка века". Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Москву, где в ближайшее время должна состоятся встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Натьяху поведает о "сделке века" - о том, как Америка планирует урегулировать палестино-израильский конфликт. Сам план должен озвучить президент США Дональд Трамп, который назвал его "отличным и тем, который сработает".

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Источник: https://comments.ua/
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