Погода в Украине сегодня: где ждать метель и снегопад

Сегодня Украина продолжает находиться под "куполом" циклона. Но если вчера в нескольких регионах были дожди, сегодня метеорологи обещают снегопады (смотри иллюстрацию).

Согласно информации Украинского гидрометцентра, небольшие осадки в виде снега сегодня возможны на западной Украине, а также на севере и в центре страны. Больше всего заметет Черниговскую и Сумскую области. А вот в южной части сегодня будет сухо, солнечно, а воздух прогреется до 8-ми тепла. В Харькове, Луганске, Донецке и Запорожье сегодня тоже прогнозируют сухую погоду, а столбики термометров покажут до +5 градусов. В Киеве сегодня ожидается снег, а температура будет колебаться от 1-го до 3-х тепла.

Синоптики говорят, что с завтрашнего дня в Украину вновь вернутся дожди, которые продлятся, как минимум, до конца недели. В пятницу грядет потепление, однако порывы ветра останутся до 12 метров в секунду.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!