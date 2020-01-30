ТОП событий четверга: госсекретарь США в Украине и старт "Дії"

Визит Помпео. Сегодня в Киев прилетит государственный секретарь США Майк Помпео, который в рамках рабочей поездки по пяти странам проведет встречи с руководством нашей страны. Известно, что Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также главами МИД и Минобороны Вадимом Пристайко и Андреем Загороднюком. Кроме того, госсекретарь Штатов почтит память погибших на Донбассе и примет участие в церемонии возложения цветов.

Старт "Дії". С 30 января некоторые госуслуги можно будет получить в режиме "онлайн" с помощью мобильного. Сегодня заработает уникальное приложение "Дія", с помощью которого в Украине надеются предоставлять все услуги через интернет. В частности, пользователи смогут оформить здесь водительские права и ID-паспорт.

"Сделка века". Сегодня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Нетьяху обсудит с ним "сделку века", которую ранее презентовал президент США Дональд Трамп. План того, как Америка планирует урегулировать палестино-израильский конфликт, эксперты назвали тем, который может сработать.

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