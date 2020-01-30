В Киев прилетели эвакуированные из Китая украинцы

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Самолет с украинцами из китайского острова Хайнань приземлился в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает Hromadske.
Из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов.
По прибытию в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Украинцев удивило, что врач, который общался с ними, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Также туристы отметили, что рейс не особо отличался от обычного.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", эксперты сообщили, как эпидемия коронавируса повлияет на экономику Украины.
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