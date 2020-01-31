ТОП событий пятницы: Помпео почтит погибших на Донбассе, а НБУ снизит учетную ставку

Визит Помпео. Сегодня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео. После обсуждения важных политических и экономических вопросов около 12:00 Зеленский и Помпео пообщаются с журналистами. Кроме того, госсекретарь Штатов почтит память погибших на Донбассе и примет участие в церемонии возложения цветов.

Новости Нацбанка. С сегодняшнего дня НБУ снижает учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Как пояснил глава Нацбанка Яков Смолий, с момента последнего заседания по монетарной политике баланс рисков фактически не изменился. В то же время инфляция замедлилась до цели регулятора - 5%. Снижение назвали шагом для создания благоприятных условий для активизации кредитования реального сектора и ускорения экономического роста.

Праздники. 31 января 2020 года в мире отмечают Международный день ювелира. Православные украинцы сегодня почитают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского. А именинники сегодня - Кирилл, Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.

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