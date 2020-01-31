Офис контроля выбросов в атмосферу появится в Украине

В Украине планируют начать более эффективно контролировать уровень загрязнения воздуха. Для этого хотят открыть Офис контроля выбросов в атмосферу, передает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в соцсети Facebook.

Как отмечается, данный офис будет работать в Кривом Роге. Разместить офис в этом городе решили потому, что именно здесь вопрос относительно экологии является довольно острым. При этом, сам офис будет функционировать в составе Государственной экологической инспекции. Для работы сотрудникам купят новое и современное лабораторное оборудование и транспортные средства.

Уже известно, что в офисе создадут все условия, чтобы вести в стране усиленный экологический контроль. Также в нем будут работать лучшие специалисты. Их задача - сопровождать и направлять проверки на крупные предприятия, которые делают выбросы в атмосферу.

В пресс-службе подчеркивают, что в первую очередь сотрудники офиса будут осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины. Это поможет начать контролировать ситуацию с загрязнением воздуха, а еще значительно сократить выбросы в атмосферу.

Кроме этого, в 2018 году наша страна заняла 109 место по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем. Всего в рейтинге было указано 180 мест.

По данным Института оценки и измерения показателей здоровья, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Украине стал причиной смерти более 58 тысяч человек в 2016 году. А это, около 10% всех смертей в год. Довольно остро это проблема существует в промышленных регионах страны. Эпицентром экологической проблемы, на сегодняшний день, является промышленный гигант - город Кривой Рог.

Ранее "Комментарии" писали, что экология в Украине будет зависеть не от государства, а от бизнеса.

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