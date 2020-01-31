Зеленская прокомментировала блокировку своей страницы в Facebook

Аккаунт жены президента Украины Елены Зеленской в Facebook был заблокирован из-за "повышенной подозрительной активности". Об этом супруга гаранта написала на своей странице в Instagram.

По словам Зеленской, ее недавно созданная страница в Facebook уже два дня пребывает в "зоне турбулентности", а потом и вовсе произошла блокировка. Сейчас же, отметила Зеленская, все публикации восстановлены, но она решила коммуницировать в обеих соцсетях. Так, Зеленская поделилась со своими подписчиками итогами общения с руководителями Черкасской и Киевской областей о текущем состоянии системы школьного питания.

"Комплексная программа внедрения сбалансированного питания будет направлена ​​прежде всего на обеспечение в рационе учащихся достаточного количества молочных и кисломолочных продуктов. Речь идет не только о цельном молоке, но и о йогуртах, ряженке, кефире, твороге. Во многих странах ЕС такая практика существует уже несколько десятилетий, а полезное воздействие доказано исследованиями состояния здоровья детей", - написала Зеленская.

Также она анонсировала проверку воды в школах Киевской области, а еще формирование списка школ, требующих немедленного ремонта. В конце публикации она поинтересовалось у своей аудитории мнением о введении "молочки" в школах.

Ранее "Комментарии" писали, что первая леди завела страницу в Facebook, но ее тут же атаковали боты. На публичной странице Елена Зеленская будет освещать инициативы и работу своей команды.

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