Зеленская прокомментировала блокировку своей страницы в Facebook

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Аккаунт жены президента
Украины Елены Зеленской в Facebook был заблокирован из-за "повышенной
подозрительной активности". Об этом супруга гаранта написала на своей странице
в Instagram.
По словам Зеленской, ее
недавно созданная страница в Facebook уже два дня пребывает в "зоне
турбулентности", а потом и вовсе произошла блокировка. Сейчас же, отметила
Зеленская, все публикации восстановлены, но она решила коммуницировать в обеих
соцсетях. Так, Зеленская поделилась со своими подписчиками
итогами общения с
руководителями Черкасской и Киевской областей о текущем состоянии системы
школьного питания.
"Комплексная программа
внедрения сбалансированного питания будет направлена прежде всего на
обеспечение в рационе учащихся достаточного количества молочных и кисломолочных
продуктов. Речь идет не только о цельном молоке, но и о йогуртах, ряженке,
кефире, твороге. Во многих странах ЕС такая практика существует уже несколько
десятилетий, а полезное воздействие доказано исследованиями состояния здоровья
детей", - написала Зеленская.
Также она анонсировала проверку воды в школах Киевской области, а еще формирование списка школ, требующих немедленного ремонта. В конце публикации она поинтересовалось у своей аудитории мнением о введении "молочки" в школах.
Ранее "Комментарии" писали, что первая леди
завела страницу в Facebook, но ее тут же атаковали боты. На публичной странице
Елена Зеленская будет освещать инициативы и работу своей команды.
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