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Подозреваемый по делу Окуевой незаконно получил гражданство, – полиция

Паспорта задержанного признали недействительными

сегодня, 13:15
Автор:

• Ольга Чародий

Подозреваемый в организации преступной группы, совершившей убийства Амины Окуевой и еще двух человек, незаконно получил гражданство Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ходе расследования нескольких тяжких преступлений полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказных убийства. В частности - это убийство директора ГП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой", -  говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина имел паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", изданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", - говорится в сообщении.

 Как ранее сообщало издание "Комментарии", в районе поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль бывшего бойца добровольческого батальона "Киев-2" Амины Акуевой. В результате происшествия Акуева погибла. Ее муж, Адам Осмаев, ранен.

 


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/pidozryuvanij-u-skojenni-zamovnix-vbivstv-nezakonno-otrimav-gromadyanstvo-ukrajini/
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