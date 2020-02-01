Подозреваемый по делу Окуевой незаконно получил гражданство, – полиция

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Подозреваемый в организации преступной группы, совершившей
убийства Амины Окуевой и еще двух человек, незаконно получил гражданство
Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В ходе расследования нескольких тяжких преступлений
полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал
преступную группу, которая совершила три заказных убийства. В частности - это
убийство директора ГП "Капарол Украина", директора управления рекламы
КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в
составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой", - говорится в сообщении.
По информации полиции, мужчина имел паспорт гражданина
Украины, а в дальнейшем получил паспорт гражданина Украины для выезда за
границу.
"Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на
основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", изданной
в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем
через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная
справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки
подделки", - говорится в сообщении.
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