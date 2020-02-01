Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.02.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 01.02.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Стало известно имя женщины-медика, погибшей в зоне ООС: без матери осталась дочь-школьница
НОВОСТИ Все новости

Стало известно имя женщины-медика, погибшей в зоне ООС: без матери осталась дочь-школьница

Военный медик Клавдия Сытник, которая сегодня погибла в зоне ООС, была родом с Харьковской области

сегодня, 19:14
Автор:

• Таисия Ерохина

От обстрелов оккупантов в районе проведения Операции объединенных сил погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник. Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

Так, женщина погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку, когда несла лекарства больному бойцу. При этом, на медике были средства защиты. 25 февраля Клавдии исполнилось бы 34 года. Женщина была родом из Харьковской области, проживала в пгт Зачепиловка.

"Закончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованием, проходила практику на скорой помощи. В феврале 2017 года призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами", - говорится в сообщении.

Сначала погибшая служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года - перешла к холодноярцам. В семье осталась дочь Юлия 2008 года рождения. Непомерную потерю понесли родители Клавдии, а также у нее осталась младшая сестра, имеющая инвалидность.

По словам друзей, Клавдия была откровенным и справедливым человеком, всегда говорила искренне – "если правду, то в лоб".

Еще раз приносим соболезнования близким погибшей. Вечная слава Героине.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Луганщине погибла военный медик, когда доставляла на позицию лекарство.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1221846314678823?__tn__=-R
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...