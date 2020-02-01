Стало известно имя женщины-медика, погибшей в зоне ООС: без матери осталась дочь-школьница

От обстрелов оккупантов в районе проведения Операции объединенных сил погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник. Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

Так, женщина погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку, когда несла лекарства больному бойцу. При этом, на медике были средства защиты. 25 февраля Клавдии исполнилось бы 34 года. Женщина была родом из Харьковской области, проживала в пгт Зачепиловка.

"Закончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованием, проходила практику на скорой помощи. В феврале 2017 года призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами", - говорится в сообщении.

Сначала погибшая служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года - перешла к холодноярцам. В семье осталась дочь Юлия 2008 года рождения. Непомерную потерю понесли родители Клавдии, а также у нее осталась младшая сестра, имеющая инвалидность.

По словам друзей, Клавдия была откровенным и справедливым человеком, всегда говорила искренне – "если правду, то в лоб".

Еще раз приносим соболезнования близким погибшей. Вечная слава Героине.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Луганщине погибла военный медик, когда доставляла на позицию лекарство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!