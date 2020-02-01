Стало известно имя женщины-медика, погибшей в зоне ООС: без матери осталась дочь-школьница

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От обстрелов оккупантов в районе проведения Операции объединенных сил
погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник. Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.
Так, женщина погибла от сквозного обломочного ранения в грудную
клетку, когда несла лекарства больному бойцу. При этом, на медике были средства
защиты. 25 февраля Клавдии исполнилось бы 34 года. Женщина была родом из
Харьковской области, проживала в пгт Зачепиловка.
"Закончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованием, проходила практику на скорой помощи. В феврале 2017 года призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами", - говорится в сообщении.
Сначала погибшая служила в
54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года - перешла к
холодноярцам. В семье осталась дочь Юлия 2008 года рождения. Непомерную
потерю понесли родители Клавдии, а также у нее осталась младшая сестра, имеющая инвалидность.
По словам друзей, Клавдия была откровенным и
справедливым человеком, всегда говорила искренне – "если правду, то в лоб".
Еще раз приносим соболезнования
близким погибшей. Вечная слава Героине.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что на Луганщине погибла военный медик, когда доставляла на позицию лекарство.
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