"Весна" в феврале: на смену теплу грядут морозы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Сегодня в Украине ожидаются дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, осадки ожидаются практически по всей стране, за исключением лишь Черниговской и Сумской областей. Впрочем, температура воздуха сегодня будет радовать: в некоторых городах ожидается до 12-ти тепла (смотри иллюстрацию).
"Весна" в феврале в этот день будет на юге, где прогнозируют небольшой дождь и температуру в +10...+12 тепла. Тем временем на западе максимум ожидается в Ужгороде: столбики термометров подымутся до 9-ти градусов тепла, однако здесь возможен снег с дождем. На градус прохладнее будет во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Тернополе и Виннице.
В большинстве украинских городов температура воздуха сегодня составит +5...+7 градусов. Прохладнее всего будет в Сумах: несмотря на солнечную погоду, максимальные отметки на градуснике дойдут лишь до шести тепла.
Всю
неделю порывы ветра будут 10-12 метров в секунду, а на смену дождям в четверг
придут снег и заморозки
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости