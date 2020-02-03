"Весна" в феврале: на смену теплу грядут морозы

Сегодня в Украине ожидаются дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, осадки ожидаются практически по всей стране, за исключением лишь Черниговской и Сумской областей. Впрочем, температура воздуха сегодня будет радовать: в некоторых городах ожидается до 12-ти тепла (смотри иллюстрацию).

"Весна" в феврале в этот день будет на юге, где прогнозируют небольшой дождь и температуру в +10...+12 тепла. Тем временем на западе максимум ожидается в Ужгороде: столбики термометров подымутся до 9-ти градусов тепла, однако здесь возможен снег с дождем. На градус прохладнее будет во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Тернополе и Виннице.

В большинстве украинских городов температура воздуха сегодня составит +5...+7 градусов. Прохладнее всего будет в Сумах: несмотря на солнечную погоду, максимальные отметки на градуснике дойдут лишь до шести тепла.

Всю неделю порывы ветра будут 10-12 метров в секунду, а на смену дождям в четверг придут снег и заморозки







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