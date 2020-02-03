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ТОП событий понедельника: визит Эрдогана, бизнес-форум и доступные кредиты под 5%

Сегодня Эрдоган встретится с Зеленским, а Гончарук презентует новую государственную программу

сегодня, 07:40
Автор:

• Елена Волкова

ТОП событий понедельника: визит Эрдогана, бизнес-форум и доступные кредиты под 5%

Встреча президентов. Сегодня Украина встречает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В программе визита – встреча с коллегой Владимиром Зеленским, а также открытие 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Страны обсудят, как сделать стратегическое партнерство еще плодотворнее. Кроме того, главы государств подпишут несколько двусторонних документов. После общения с журналистами в 13:40 Зеленский и Эрдоган примут участие в украино-турецком бизнес-форуме.

"Доступные кредиты". Премьер Алексей Гончарук, а также  министр развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова и представители ключевых госбанков страны  3 февраля примут участие в презентации программы “Доступные кредиты 5-7-9%”.  Главы правительства и министерств расскажут, как и где можно получить доступный кредит и кто может стать участником новой госпрограммы.

Морковный торт и именинники. В Штатах сегодня отмечают национальный день морковного торта, а православный мир - День памяти преподобных Максима Грека и Максима Исповедника. Именинники 3 февраля – Агния, Анастасия и Анна. Также не забудьте поздравить Евгения, Ивана, Илью и Максима.


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Источник: https://comments.ua/
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