Что было этой ночью: ТОП новостей

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Коронавирус. Число заболевших растет
В США зафиксирован девятый случай заболевания пневмонией,
вызванной вирусом 2019-nCoV. Заболевшей
оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, которая недавно вернулась
из китайского города Ухань.
В тоже время по состоянию на 2 февраля число подтвержденных
случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296
человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больниц, количество
летальных исходов достигло 361.
В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих
В центре Гента темнокожая женщина ранила ножом двух
прохожих. Один человек получил ранение в живот, второй − в руку, все они госпитализированы, их жизнь вне опасности. Вскоре полиция задержала
злоумышленницу, при этом при задержании она получила ранения.
Турция начала стягивать бронетехнику к границе Сирии
Турецкая армия перебрасывает бронетехнику к границе с
сирийской провинцией Идлиб, где силы Башара Асада и России усилили свое наступление
против сирийской оппозиции. В данный момент колонна бронетранспортеров и танков
дошла до района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом. Данное
решение было принято в целях усиления военных частей, дислоцированных в
приграничных районах".
В Ираке волна протестов из-за нового премьера
В Багдад и в городах
на юге страны люди вышли на улицу чтобы выразить свое несогласие с решением
президента страны назначить новым премьером Ирака Мухаммада Тауфика Аляуи. Ранее демонстранты заявляли о том, что они не
примут кандидата, избранного иракской правящей элитой.
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