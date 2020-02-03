Что было этой ночью: ТОП новостей

Коронавирус. Число заболевших растет

В США зафиксирован девятый случай заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, которая недавно вернулась из китайского города Ухань.

В тоже время по состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больниц, количество летальных исходов достигло 361.

В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих

В центре Гента темнокожая женщина ранила ножом двух прохожих. Один человек получил ранение в живот, второй − в руку, все они госпитализированы, их жизнь вне опасности. Вскоре полиция задержала злоумышленницу, при этом при задержании она получила ранения.

Турция начала стягивать бронетехнику к границе Сирии

Турецкая армия перебрасывает бронетехнику к границе с сирийской провинцией Идлиб, где силы Башара Асада и России усилили свое наступление против сирийской оппозиции. В данный момент колонна бронетранспортеров и танков дошла до района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом. Данное решение было принято в целях усиления военных частей, дислоцированных в приграничных районах".

В Ираке волна протестов из-за нового премьера

В Багдад и в городах на юге страны люди вышли на улицу чтобы выразить свое несогласие с решением президента страны назначить новым премьером Ирака Мухаммада Тауфика Аляуи. Ранее демонстранты заявляли о том, что они не примут кандидата, избранного иракской правящей элитой.

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