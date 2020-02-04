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Предупреждение синоптиков: в Украине ожидают морозы

Сегодня на западе прогнозируют сильные дожди, а на юге - солнце и весеннюю температуру воздуха

сегодня, 07:25
Автор:

• Елена Волкова

Предупреждение синоптиков: в Украине ожидают морозы

Сегодня в Украине сохранится теплая погода, на смену которой уже через пару дней придут морозы. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, дожди с мокрым снегом в этот день окутают все западные регионы и центр. А вот на юге и востоке сохранится сухая и солнечная погода (смотри картинку).

Так, сильные дожди и температура до +6 градусов вероятны во Львове, Луцке, Ивано-Франковске и других городах. Небольшие осадки прогнозируют в Чернигове, Киеве и Черкассах, где воздух прогреется до +5-ти. Такая же температура сегодня будет в Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве, Днепре и Кропивницком, где, судя по прогнозу, выглянет солнце. Максимальные отметки 4 января синоптики прочат для юга: в Одессе, Николаеве и Симферополе столбики термометров подымутся до +8 градусов.

С завтрашнего дня ветер усилится до 12 метров в секунду, и с каждым днем начнет становиться все прохладнее. Уже в субботу температура опуститься до -10-ти ночью и -5-ти градусов днем.
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Источник: https://comments.ua/
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