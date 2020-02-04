Гончарука - "на ковер" и сокращение нардепов: каким будет этот вторник

"На ковер". Сегодня президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который должен представить главе государства промежуточный отчет Кабмина о своей работе. Об этом чиновники договорились в пятницу. Гончарук отметил, что этот отчет - возможность поговорить о стратегически важных вещах. Напомним, не так давно неизвестные "слили" в сеть аудиозаписи, на которых кто-то, по голосу похожий на премьера, называет себя "профаном" в экономике. После скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский дал его правительству еще один шанс.

Сокращение нардепов. Парламентарии сегодня рассмотрят законопроект о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов, а также введение пропорциональной избирательной системы. Проект закона об уменьшении нардепов на треть начали рассматривать еще в сентябре, однако, согласно процедуре, за него нужно проголосовать трижды.

Визит в Чехию. Глава МИД Вадим Пристайко сегодня отправится в Чехию, где примет участие в форуме двух государств. Вместе с коллегой Томашем Петршичек политики обсудят двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также вопрос безопасности в Украине и отношения нашей страны с ЕС. После разговоров о главном министры запустят чешско-украинский форум.

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