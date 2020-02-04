Фотофакт: украинские китайцы отправили тонны масок в эпицентр коронавируса

Выходцы из Китая, которые много лет назад переехали в Украину, решили помочь своим соотечественникам, оказавшимся в центре эпидемии коронавируса. Как рассказала "Комментариям" Любовь Юркова из Киева, которая сейчас проживает в Санье, ее знакомые – бизнесмены, студенты и все неравнодушные выходцы из Китая – сплотились и закупили 2 тонны масок, которых в Поднебесной из-за огромного спроса сейчас не хватает.

На днях из Киева в Китай отправили огромную посылку – 84 большие коробки с масками, которые передадут в местные больницы. Организаторы акции не называют точную сумму, потраченную на гуманитарную помощь, признаваясь лишь, что денег ушло немало.

Согласно последней статистике ВОЗ, коронавирусом заразились уже 17 391 человек, из которых 17 238 – граждане Китая. В результате пневмонии, вызванной новым вирусом, умерли 427 человек.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Китае продолжают оставаться тысячи украинцев, которые уверяют: в стране нет паники, однако улицы пустуют, а в аптеках не хватает некоторых товаров. Местные жители говорят, что во многих местах проверяют температуру инфракрасным термометром. "В отделе спирта и антисептиков полки пусты. Люди такие вещи быстро разбирают. До нового года я успела купить две бутылочки спирта, надо было взять больше. Кстати, власти нашего города Санья недавно выдавали бесплатно маски по ID-картам. Такая акция проходила в разных районах. А ЖЭК выдает 1 маску по паспорту", - говорит киевлянка Любовь Юркова.

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