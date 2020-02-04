Премьера ICTV: чем будет удивлять канал?

"Участковый с ДВРЗ" - это первый на украинском телевидении сериал о реально существующем столичном районе. В фильме покажут настоящие улицы ДВРЗ и даже его жителей, которые снимались в массовых сценах.

Главную роль участкового Бондаря сыграл известный актер Вячеслав Довженко, а его напарника -Виталий Иванченко.

"Бондарь - это пример современного человека, который "горит" любимым делом. А еще он показывает, каким должен быть настоящий полицейский, ведь при любых обстоятельствах герой стоит на стороне правды и до последнего борется за справедливость. Однако конфликт главного героя с системой мы не преувеличивали, а показали "добро" и "зло" жизненно и с юмором. Это легкий сериал с хорошими шутками для семейного просмотра", - рассказывает креативный продюсер ICTV Ярослава Евтушенко.

Напомним, детектив расскажет о киевском микрорайоне ДВРЗ. Именно туда присылают нового участкового Сергея Бондаря. Ранее он был опером столичного отделения, но после скандала на службе ему пришлось отказаться от прежней работы. Бондарь получает нового напарника ленивого Петра Дзюбу и пытается привыкнуть к тихой жизни в глубинке. Но оказывается, скучать ему не придется. На ДВРЗ порядок устанавливает приступная банда, которую "крышует" местная полиция. Честный полицейский решает бороться с криминалом.

Сериал будут показывать со вторника по четверг в 21:30 на ICTV. Не пропустите!

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