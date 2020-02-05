ТОП событий среды: диагностика коронавируса в Украине и экстренное заседание по рынку нефти

Верховная Рада. Сегодня парламентарии будут вновь рассматривать важные законопроекты. В частности, решится судьба законов о функционировании банковской системы, Высшем антикоррупционном суде, а также о внедрении стандартов Рады Европы для молодежных центров и децентрализации работы с молодежью. В повестке дня – голосование во втором чтении за внесение изменений относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения и доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики.

Тест-системы. Сегодня в Украину завезут тест-систему для диагностики коронавируса, от которого в мире умерло уже 247 человек. В нашей стране, к счастью, случаев инфицирования китайским вирусом выявлено не было, однако в Министерстве здравоохранения хотят перестраховаться. Ранее, чтобы идентифицировать этот тип вируса, лабораторные образцы отправляли за границу. Новая система, которую Украине помогла закупить ВОЗ, способна определить наличие коронавируса за пять часов.

Экстренное заседание. 5 февраля, согласно источникам ряда СМИ, должно состояться экстренное заседание ОПЕК+. Эксперты министерств стран, участвующих в соглашении, соберутся на месяц раньше запланированного срока, чтобы заслушать доклад о состоянии рынка нефти и сценарии его развития. ОПЕК+ обеспокоен ситуацией, которую спровоцировал коронавирус. Министры опасаются, что ситуация может существенно сказаться на потребление нефти в мире, так как количество авиаперевозок сокращается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!