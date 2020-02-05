Снежная среда: в Украину придет настоящий февраль

Сегодня на всей территории Украины ожидается похолодание, а в большинстве регионов – снегопады. Как сообщили в гидрометцентре страны, ночью столбики термометров опустились до -1 градуса, днем же будет еще прохладнее (смотри иллюстрацию).

Согласно прогнозу погоды на 5 февраля, сильные осадки в виде снега охватят всю западную Украину, а также север, центр и восток. Во Львове, Луцке, Ужгороде, Ровном, Тернополе, Хмельницком сегодня ожидается 0…+2 градуса. В Чернигове и Киеве будет прохладнее: до -1 мороза. В Сумах прогнозируют до -2-х, а вот в Днепре и Донецке куда теплее – до +4-х градусов. Максимальные отметки в этот день покажут столбики термометров в Запорожье, Одессе и Херсоне, где воздух прогреется до 8 градусов тепла. Впрочем, в этих городах, как в Симферополе и Николаеве, ожидаются сильные дожди.

Февраль продолжит вступать в свои права с каждым днем. Уже в пятницу ночью температура опустится до 7-ми мороза, а днем прогнозируют до -4-х градусов. Порывы ветра, как и сегодня, будут достигать 12 метров в секунду.







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